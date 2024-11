Oasport.it - Nicola Pietrangeli: “Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi e forse austriaco…”

Un’uscita infelice oincompresa.fa parlare in un maniera o nell’altra di sé. L’ex campione di tennis, alla veneranda età di 91 anni, si mostra con orgoglio e fierezza in pubblico e sovente viene coinvolto nel valutare quello che sta accadendo nella pratica che ha caratterizzato il suo percorso da atleta.È un periodo straordinario per questa disciplina in Italia, visti i successi a pioggia ottenuti dal Bel Paese, ultimo dei quali la conquista della Coppa Davis. Un trofeo a cuitiene particolarmente, ricordando il suo record di presenze nella competizione e il fatto di essere stato il capitano di quella squadra che in Cile, nel 1976, si portò a casa l’Insalatiera per la prima volta nella storia del tennis.In questi giorni alcune valutazioni hanno destato l’interesse del pubblico.