Napoli, incendio in un b&b: muore una turista pugliese di 28 anni

Una28enneè morta ain seguito a undivampato in un bed & breakfast nella centralissima piazza Municipio.La tragedia è avvenuta nella notta tra ieri e oggi, venerdì 29 novembre. La vittima, secondo quanto appreso, era originaria di Lecce, viaggiava da sola e aveva prenotato una stanza nella struttura solo per una notte.Il rogo si è sviluppato al settimo piano dello stabile, che si affaccia sul Maschio Angioino e sul Molo Beverello.La parte esterna dell’appartamento appare completamente annerita, divelti la persiana della finestra e il motore dei condizionatori.Nell’sono rimasti coinvolti anche i due piani superiori del palazzo, che rimane comunque pienamente agibile. Sull’accaduto sono in corso indagini degli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato.