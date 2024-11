Ilgiorno.it - Municipalizzate sempre nell’occhio del ciclone

La prima bufera su una ex municipalizzata si era abbattuta su via Donegani a Pavia. Inizialmente, era il 2015 quando si era scoperto un "buco" in bilancio di 1,8 milioni di euro finiti fuori dalle casse pubbliche e su conti privati. Risolta quella faccenda che aveva portato all’azzeramento dei vertici arrestati, esattamente un anno fa era esploso un altro bubbone. "Clean I" aveva battezzato l’operazione la procura della Repubblica. Agli arrresti erano finiti l’allora presidente di Asm Manuel Elleboro e il direttore generale Giuseppe Chirico. Numerosi i documenti sequestrati per quello che, secondo i magistrati sarebbe un "sistema Pavia" dove l’illecito è piuttosto diffuso. Recentemente se n’è parlato anche in Consiglio comunale a Pavia, dove l’assessore al bilancio Matteo Pezza ha parlato della mancanza di collaborazione e dialogo tra l’amministrazione civica guidata dal sindaco leghista Fabrizio Fracassi e i vertici dell’epoca di Asm: "Elleboro faticava anche a partecipare alle sedute delle commissioni".