Ilfattoquotidiano.it - “Mio padre pagò una ragazza per farmi perdere la verginità quando avevo 16 anni. Quel gesto mi ha rovinato la vita”: il racconto sul Daily Mail

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La storia la pubblica ile l’autore usa uno pseudonimo, Sebastian Southbrook. Il, molto commentato, inizia da una trasferta con alcuni colleghi, che culmina con una festa: “Eravamo in dieci, un gruppo abbastanza equilibrato tra uomini e donne, quasi tutti cinquantenni.la notte lasciò spazio alle prime ore del mattino, la conversazione si spostò sul tema delle nostre vite sessuali”. E qui, il protagonista ha modo di condividere la sua prima volta: “Ho perso laa 16con una bellissimaspagnola più grande di me, durante l’ultima notte di una vacanza a Ibiza. Siamo andati a fare una nuotata di mezzanotte e poi, con la luce della luna che si rifletteva sui nostri corpi caldi e nudi, e le onde che si infrangevano sulla riva al ritmo dei nostri cuori in corsa, abbiamo fatto l’amore sulla sabbia”.