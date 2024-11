Gaeta.it - Milano, tragedia in viale Umbria: uomo senza fissa dimora trovato morto

Facebook WhatsAppTwitter In un tragico episodio avvenuto nella tarda serata di ieri, undi circa settant’anni è stato rinvenuto privo di vita in, nella città di. Il decesso, avvenuto in circostanze drammatiche, ha messo in luce ancora una volta tematiche delicate legate al fenomeno della homelessness e alla salute delle persone vulnerabili.La scoperta del corpoAd effettuare la drammatica scoperta è stato un team di soccorso della Croce Rossa, che operava nella zona. Gli operatori, allertati da alcuni passanti, hannol’segni evidenti di violenza. La situazione ha richiesto l’intervento immediato del personale del 118, giunto sul posto, ma purtroppo non c’era nulla da fare. L’, noto nella comunità locale, è stato dichiarato deceduto per cause naturali.