Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione e corteo oggi a Bologna per lo sciopero generale: ci saranno anche Schlein, Bonelli e Fratoianni

, 29 novembre 2024 – Otto ore di stop. Per tutti i comparti, sia pubblici che privati. Incrociano le braccia i lavoratori, per aderire alloindetto, per, da Cgil e Uil. E si uniscono gli studenti dei collettivi. Tutti pronti a protestare contro la manovra di bilancio del governo Meloni. Tranne i treni che sono garantiti, lo stop riguarda tutti i settori, dall’industria alla sanità, dall’università ai trasporti locali (qui gli orari dei bus di Tper). Le notizie in diretta