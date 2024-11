Iltempo.it - "L'Occidente è un modello per i diritti della donna": Rampini inchioda le femministe

Leggi su Iltempo.it

“Ci vergogniamo di dire che l'è unper i, eppure questa è la realtà”: Federicosvela “l'imbarazzo” delleitaliane ela loro difficoltà ad “appropriarsi dei valori del progresso occidentale”. Ospite di Paolo Del Debbio e del suo Dritto e Rovescio su Rete 4, l'editorialista de Il CorriereSera analizza lo stato deidelle donne in Paesi come l'Iran e l'Arabia Saudita e poi il ruolo dellenostrane e d'oltreoceano e la loro “ostilità” – così la definisce – verso l'. “Sono stato in Iran con mia moglie – esordisce– in Iran non ha la possibilità di vestirsi in base alle sue convinzioni. Deve mettere il velo, punto e basta. Così decide il regime iraniano. Quelle donne iraniane che provano a ribellarsi purtroppo fanno una brutta fine, non c'è la libertà di scelta”.