Le pagelle

Giordano 6,5 (in 18’ 1/2 da due, 6 assist). Buon cambio per Fantinelli ci mette grinta e tanta volontà. Aradori 6,5 (in 17’ 2/3 da due, 1/5 da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Pochi minuti, ma di qualità per lui che pian piano sta iniziando ad integrarsi nelle rotazioni di Caja. Per Pietro ci saranno ben altri minutaggi nelle prossime gare. Gabriel 7 (in 25’ 2/3 da due, 3/4 da tre, 10 rimbalzi, 4 perse, 2 assist, una stoppata). Bissa l’eccellente prova con Livorno con ottime percentuali al tiro, ma si rende utilissimo anche a rimbalzo. Battistini 6,5 (in 16’ 3/4 da due,1 1/ da tre, 2 rimbalzi, una persa, un assist). Segna tanto, ma Caja dopo cinque minuti in campo lo richiama complice il suo terzo fallo. Menalo 7 (in 12’ 4/5 da due, 0/1 da tre, 2/2 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 recuperate, una persa, 2 stoppate).