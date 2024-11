Quotidiano.net - L’azienda proprietaria di TikTok inizierà a pubblicare libri

Roma, 29 novembre 2024 – ByteDance,cinesedicartacei a partire da febbraio attraverso il suo marchio editoriale 8th Note Press. La società, che già pubblicavain versione e-book, comincerà a stampare anche copie fisiche sulla base dei generi più apprezzati sul BookTok. Tra questi i romanzi rosa, la narrativa contemporanea, la letteratura per giovani adulti (Young Adult) e i “romantasy”. Isaranno pubblicati in collaborazione con Zando, una casa editrice indipendente. Come spiegato sul Guardian, 8th Note Press cercherà principalmente di seguire le tendenze sul social: “Ci chiediamo innanzitutto cosa le persone amano leggere, chi legge questi, come ne parlano e dove avvengono queste conversazioni online – ha dichiarato Jacob Bronstein, responsabile editoriale e del marketing di ByteDance – Il genere viene dopo”.