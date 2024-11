Lanazione.it - La Squadra Corse Città di Pisa al Rally del Brunello

Leggi su Lanazione.it

, 29 novembre 2024 - A distanza di un anno il pilota Andrea Ferroni si ripresenta al prossimodelnella gara riservata alle auto storiche utilizzando per l’occasione una Peugeot 205e ed affiancato da Massimo Salvucci. Il duo, portacolori delladi, potrà così sfruttare la conoscenza del percorso che presenta buona parte delle Prove Speciali dell’edizione 2023. Prove che sono oltretutto ben conosciute dagli appassionati nuovi e vecchi essendo state transitate negli anni novanta dal prestigiosomondiale di Sanremo. “Il nostro obiettivo è quello di divertirci e di tagliare il traguardo “ dice Ferroni durante i preparativi per la trasferta e prosegue “le prove sono bellissime, compatte e veloci che danno belle sensazioni. Ce la metteremo tutta per ben figurare.