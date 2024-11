La battaglia dei ragazzi per il Buzzi Calamai | 35 milioni per il tetto

Lanazione.it - La battaglia dei ragazzi per il Buzzi. Calamai: "3,5 milioni per il tetto"

Leggi su Lanazione.it

La manifestazione in piazza del Comune dei(circa duecento) ha avuto un lieto fine. Gli studenti dell’Istitutohanno protestato per chiedere risposte alla Provincia circa le cattive condizioni in cui versa la scuola. "Ilsta cadendo a pezzi: abbiamo laboratori inagibili per la pioggia e le inflitrazioni dal, scalinate non agibili e che sono pericolose, buche nei pressi del parcheggio – aveva detto all’inizio della protesta Lorenzo Turrisi, uno dei rappresentanti d’istituto – Il problema principale è che abbiamo chiesto a Comune e Provincia di intraprendere un percorso di ristrutturazione ma siamo stati ignorati. Il Comune ha detto che deve pensarci la Provincia e quest’ultima ancora non ha fatto niente. E’ ormai oltre un anno che va avanti questa situazione". Situazione che tuttavia finalmente sembra essersi sbloccata.