Tpi.it - Il ritorno di Andrea Giambruno in tv: “Quel fuorionda mi ha distrutto la vita. Ho provato imbarazzo, non sono un molestatore” | VIDEO

Leggi su Tpi.it

torna in tv: “mi halatorna in tv a più di un anno daldi Striscia La Notizia che non solo gli costò la conduzione del programma Diario del giorno, ma anche la fine della relazione con la sua ex compagna, la premier Giorgia Meloni.Ospite di Dritto e Rovescio, il programma di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, il giornalista ha dichiarato: “Ci ho messo due mesi a rivederee quando l’ho rivisto ho avuto paura, non mi ciriconosciuto. Hoper me stesso perché io noncosì”.“La miasi è sgretolata in una notte. Chiedo scusa alle persone che hanno vistofuori onda e alla mia famiglia che tanto ha sofferto e avrei dovuto tutelare in modo diverso” ha aggiunto