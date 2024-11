Lettera43.it - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto cyber

Leggi su Lettera43.it

Ildeihaillegge in materia di giustizia, con misure che riguardano lasicurezza. La riunione del governo a Palazzo Chigi è durata in tutto appena un quarto d’ora. Il vicepremier Matteo Salvini non ha partecipato: il leader della Lega è tornato infatti a Milano «per motivi familiari».Matteo Salvini (Getty Images).Ultimo cdm per Fitto, che a breve si dimetteràL’esame dellegge era già slittato due volte. Quello andato in scena a Palazzo Chigi è stato l’ultimo cdm per Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, che a breve si dimetterà per assumere dal primo dicembre l’incarico di vicepresidente esecutivo della Commissione Ue e commissario alla Coesione e le riforme.Raffaele Fitto (Getty Images).