Isaechia.it - Grande Fratello, ex compagno di avventura di Alfonso a Temptation Island lo mette in guardia: “Vorrei darti i miei occhi per farti vedere che…”

Leggi su Isaechia.it

Il nuovo triangolo del, targato anche quest’anno made by, non sdi creare discussioni sui social.Nei giorni scorsi diversi volti del docu reality avevano preso posizione in merito a quanto sta accadendo nella Casa del programma diSignorini fra Federica Petagna,D’Apice e Stefano Tediosi. In tanti sono sempre pronti e agguerriti nel dare un’opinione, anche, secondo alcuni, per amore di telecamera e perché no, per un confronto nel tanto ambito giardinetto del.Dopo le parole di Antonio Maietta e quelle più dure di Lino Giuliano, entrambi in strenua difesa di, di recente anche Valerio Palma, volto dell’ultima edizione didove ha partecipato in coppia con la fidanzata Diandra Pecchioli, ha voluto mandare un messaggio a D’Apice.