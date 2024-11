Quotidiano.net - Escherichia Coli nel formaggio, ritirati una ventina di lotti di Puzzone di Moena di Predazzo e Moena Dop

Trento, 29 novembre 2024 - Dopo il caso della bambina di Cortina d'Ampezzo, nel frattempo fuori pericolo, colpita da tossinfezione da ShigaToxin-producing(Stec) complicata da sindrome emolitico-uremica (Seu), il Ministero della salute ha pubblicato un avviso di richiamo per ilDopdidiDop, prodotto nel Caseificio Sociale di. Infatti dalle analisi effettuate è stato evidenziato una possibile presenza di. L'avviso raccomanda di non consumare il prodotto di uno deiinseriti nell'elenco qui sotto e di riportare il prodotto al punto d'acquisto. La decisione parte dall'indagine per risalire al prodotto che avrebbe contaminato la bambina di Cortina d'Ampezzo. Ilrichiamato dal mercato è quello prodotto da dicembre 2023 fino a luglio 2024.