Lanazione.it - Dicembre è il mese dell’Imu (che non è mai scomparsa). In Toscana la media è 2.300 euro

Firenze, 29 novembre 2024 –porta con sé una scadenza fiscale tra le più importanti (e gravose) dell’anno: il pagamento della seconda rata, previsto per lunedì 16. Inil peso di questa imposta è significativo. Secondo un’elaborazione della Uil servizio fisco e previdenza, nel 2024 i contribuenti toscani spenderanno, in, 2.312per l’Imu, con un rapporto tra imposta e Pil regionale del 7%. Tutte le scadenze di, le scadenze posticipate di novembre A causa della coincidenza del 30 novembre con un sabato, alcune scadenze fiscali sono state posticipate al 2. Tra queste l’imposta di registro per i contratti di locazione delprecedente, e l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre. Entro il 2va inoltre versato il secondo o unico acconto delle imposte sui redditi Irpef e Ires e dell’Irap.