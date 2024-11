Ilrestodelcarlino.it - De Pascale, missione sicurezza: “L’esercito? Opzione estrema. Io punto sulla polizia locale”

Reggio Emilia, 29 novembre 2024 – L’aria di piazza Prampolini ha rinvigorito Michele de, che già da Reggio aveva avuto una spinta notevole a suon di voti. E non a caso, ieri il neo-governatore ha scelto le terre reggiane per il suo primo tour da ‘proclamato’, un abbraccio con il sindaco Marco Massari e gli eletti in consiglio regionale (mancava solo l’assessore in odore di riconferma Alessio Mammi, fuori per impegni istituzionali) che non poteva non tracimare nella discussione, uno dei must del dibattito a Reggio sui luoghi da presidiare. E visto che il sindaco ha scelto di chiedere al governo di avvalersi delcome rinforzo nelle aree più a rischio – la stazione centrale di questo è un totem (ma è anche al centro di un forte impegno di riqualificazione da parte del palazzo di città assieme a Rfi) –, il neo-governatore non poteva eludere la domanda.