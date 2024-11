Gaeta.it - Crisi demografica in Abruzzo: il piano scolastico 2025/2026 prevede la chiusura di 11 presidenze

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’si trova ad affrontare un serio problema di calo demografico, un fenomeno che negli ultimi dieci anni ha portato a una diminuzione di quasi 20 mila alunni nelle scuole. Le prospettive non sembrano consolanti per il futuro, con previsioni che indicano una riduzione di circa il 21% degli alunni nella fascia d’età tra 5 e 14 anni nei prossimi dieci anni, come riportato nel Rapporto Svimez 2023. Questa situazione avrà ripercussioni dirette sulle scuole secondarie di secondo grado. In questo contesto, il sindacato Snals ha sollevato l’allerta, invitando a istituire un tavolo permanente per discutere deldi dimensionamento della rete scolastica regionale per l’anno.Ildi dimensionamentoLa Giunta Regionale d’ha recentemente approvato undi dimensionamentoper l’anno, cheladi 11nell’arco di due anni.