Carate Brianza, coltellata al "rivale". Poi entra in classe come se nulla fosse

(Monza e) – Un coltello in tasca, pronto all’uso. Un’arma cosiddetta bianca ma capace di uccidere. Da tenere a portata di mano non soltanto a scopo intimidatorio ma anche per agire. Per fare male, tanto. Chissà per quale motivo. Ce l’aveva anche il ragazzo che qualche giorno fa ha ferito un coetaneo, davanti a una fermata dell’autobus, prima dire a scuola, normalmente,tutti i giorni,sesuccesso. E con il coltello sporco di sangue gettato per strada, prima di raggiungere i compagni in. L’incredibile – ma purtroppo ormai ordinaria – vicenda, è avvenuta a. Con protagonisti un 16enne, l’aggressore, fermato dai carabinieri della locale stazione e denunciato a piede libero con la triplice accusa di minaccia, lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca.