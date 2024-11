Thesocialpost.it - Caos all’aeroporto di Boston, 4 aerei si scontrano sulla pista: ali rotte, esplosioni e piloti feriti

Lunedì 25 novembre, il Logan International Airport diè stato teatro di due distinti incidentiche hanno seminato paura tra passeggeri e personale. Entrambi gli eventi si sono verificati a poche ore di distanza, rendendo la giornata particolarmente complessa per lo scalo del Massachusetts.Primo incidente: American Airlines e Frontier AirlinesIl primo episodio ha coinvolto un jet della American Airlines e un aereo della Frontier Airlines. Durante il rullaggio verso il gate, il velivolo della American Airlines ha urtato l’ala del jet della Frontier Airlines, pronto al decollo per il Texas. I passeggeri a bordo hanno vissuto momenti di panico: “È stato terribile, davvero spaventoso. Abbiamo sentito un tonfo, come un’esplosione. Sembrava che qualcosa fosse caduto dall’alto”, ha raccontato Evelyn, una passeggera della Frontier, a WCVB.