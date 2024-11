.com - Calcio a 5 / Serie C1 e C2 2024/2025, programma e arbitri della 10^ giornata

In C1 c’è il derby Cerreto d’Esi-Chiaravalle, il Pietralacroce va a Sarnano. In C2 il Castelbellino sfida l’Arcevia, il Mantovani visita la capolista Lucrezia, il Castelfidardo con il nuovo allenatore Tonelli affronta il Recanati, l’Aurora Treia ospita l’Osimo FiveVALLESINA, 29 novembre– Entriamo in doppia cifra di giornate nei campionati diC1 e C2 dia 5 e i palloni si fanno sempre più bollenti. Andiamo a scoprire cosa ci riserveranno le partite tra stasera, venerdì 29, e domani, sabato 30 novembre.C1InC1, sale l’attesa per il derby anconetano tra Cerreto d’Esi e Chiaravalle, indomani alle ore 15.00 al PalaChemiba. I viola, neo-retrocessi dalla B, sono attualmente decimi in piena zona play-out mentre i rosanero, neo-promossi dalla C2, sono settimi a una lunghezza dai play-off e inpositiva de 4 partite.