Iltempo.it - Altro terremoto alla fiera "Più libri più liberi", la rinuncia eccellente dopo il caso Caffo

Leggi su Iltempo.it

Zerocalcare anche Carlo Lucarelli si tira indietro per le polemiche sul. «L'incontro con Carlo Lucarelli e Margherita Ferri organizzato dRegione Emilia-Romagna a 'Piùpiù', lanazionale della piccola e media editoria a Roma quest'anno dedicata a Giulia Cecchettin, non ci sarà. D'intesa con la regista e lo scrittore, la Regione ha infatti deciso di annullare l'appuntamento in calendario giovedì 5 dicembre alle 15.30 al Nuovo Centro Congressi - La Nuvola nella capitale», fa sapere con una nota della Regione Emilia-Romagna. «Carlo Lucarelli - si legge ancora nella nota -, presidente della Fondazione emiliano-romagnola vittime di reato e Margherita Ferri, avrebbero presentato rispettivamente la nuova serie podcast 'A fari speni' dedicata a casi trattati dFondazione e il mediometraggio 'Cerchi', anch'esso basato su casi reali gestiti sempre dFondazione, fra cui i femminicidi di Alessandra Matteuzzi e di Elisa Bravi.