Gamberorosso.it - Uno dei migliori ristoranti spagnoli è nascosto tra le montagne delle Asturie

Leggi su Gamberorosso.it

La Spagna piace sempre molto alla guida Michelin, lo conferma anche Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Rossa, durante la cerijmonia di premiazione dell'edizione 2025 della guida. «I nostri ispettori sono indubbiamente innamorati della Spagna». Un amore che dura nel tempo, confermato anno dopo anno, e si estende nello spazio anche al di fuori dei grandi centri, in cittadine di provincia o aree remote, luoghi in cui è rilevante la collaborazione con piccoli produttori vicini e l'impegno diretto sul campo, «agendo in molti casi come forza trainante dello sviluppo economico e sociale». Così è nel caso del nuovo ristorante premiato con le tre stelle.Casa Marcial nuovo tre stelle MichelinBisogna spingersi verso il nord della Spagna, nel Principato, per trovare Casa Marcial, nuovo tre stelle Michelin.