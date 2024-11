Secoloditalia.it - Un francobollo per Sergio Ramelli, vittima della violenza rossa. Ma i partigiani protestano…

fu ucciso a Milano nel 1975 a 18 anni a colpi di chiave inglese, perché di destra, dai compagnisinistra rivoluzionaria di Avanguardia operaia. Un vile agguato in anni di forte contrapposizione e scontro politico, un evento “spartiacque” di quegli terribili Anni di piombo che favorì la diffusionelotta armata tra “nemici”. Una morte che su impulso del ministro Urso le Poste Italiane hanno deciso di ricordare con l’emissione di unche sarà stampato il 29 aprile 2025, a 50 anni dalla scomparsa di. Lo riporta il programma di emissione di carte e valori postali del ministero delle Imprese aggiornato al 25 novembre, nel quale compare un elenco dei 71 francobolli tra cui sono presenti altre celebrazioni care al governo di destra, come il ‘Piano Mattei’, ma anche eventi e simboli storici bipartisan, come ildedicato “alla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazista”, la celebrazionepatigiana Maria Lisa Cinciari Rodano eausiliariaRepubblica di Salò Marilena Grill.