Stop alle cooperative: "Medici dai reparti al pronto soccorso, un danno per tutti"

"Una notevole fantasia politica che punta a salvare l’apparenza senza considerare ilche causa ai cittadini e ai, alimentando la fuga dal Servizio sanitario pubblico". Così Daniele Principi, segretario provinciale della Cgil, e Sonia Prosperi, responsabile della Funzione Pubblica dello stesso sindacato, rispettoipotesi di intervento con cui Regione e Ast di Macerata intendono risolvere il problema delle gravi carenze di personale negli ospedali della provincia, in particolare nei. "Se le informazioni in nostro possesso dovessero essere confermate – sottolineano – sono imminenti scelte che rischiano di rivelarsi come una cura peggiore della malattia. Ci risulta, infatti, che l’Ast, senza alcuna interlocuzione né tantomeno condivisione con le organizzazioni sindacali, intende distogliere iunità specialistiche in cui sono impiegati per utilizzarli nei, in previsione dell’interruzione del rapporto con lee ipensionati".