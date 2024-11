Liberoquotidiano.it - Siaarti: "Ruolo cruciale anestesisti nella lotta all'antibiotico-resistenza"

Roma, 28 nov. (Adnkronos Salute) - "È un onore mio personale e della società scientifica che rappresento poter prendere parola in occasione di questo workshop nell'ambito delle riunioni del G7 della Salute sul tema dellaantimicrobica.ha sempre contribuito collaborando col ministero della Salute e l'Iss non solo a elaborare buone pratiche cliniche e linee guida ma anche a sviluppare percorsi educazionali e formativi sulle tematiche inerenti laantimicrobica". Lo ha detto il presidente della Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva, Antonino Giarratano, nell'ultimo giorno del suo mandato, partecipando oggi al workshop tematico ‘Strategia e prospettive per l'. Ile il contributo della comunità scientifica', organizzato dalla Fism (Federazione delle società medico-scientifiche italiane) in collaborazione con il ministero della Salute, nell'ambito del G7 Salute di Bari.