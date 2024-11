Gaeta.it - Roma affronta l’emergenza affitti brevi: nuove regole in arrivo per la ricettività extra-alberghiera

Facebook WhatsAppTwitter La discussione sulla regolamentazione degliprende una nuova direzione significativa. In un contesto segnato da una crescente pressione turistica, il Presidente della Commissione Capitolina Politiche Abitative e Patrimonio, Yuri Trombetti, ha annunciato importanti sviluppi per contrastare la crescente diffusione deglie la turistificazione dei vari quartieri della Capitale. La delibera approvata in aula Giulio Cesare mira a fornire ai sindaci strumenti più efficaci per gestire un settore sempre più sotto esame.Intervento del presidente della commissioneNel corso di una discussione vivace sulle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale , è stata approvata a larga maggioranza una proposta di ordine del giorno.