Ramy Elgaml e lo stop alle violenze, il padre:"Lui non avrebbe voluto, era più italiano che egiziano"

La morte di, 19 anni, avvenuta dopo un inseguimento con i carabinieri a Milano, ha sconvolto il quartiere Corvetto e sollevato interrogativi sulla gestione delle forze dell’ordine e sulla reazione di alcuni giovani del quartiere. Mentre i familiari del ragazzo affrontano il lutto, ilYehia ha espresso un messaggio chiaro: chiedere giustizia senza cedere alla violenza.Il dolore di una famiglia spezzataLa famigliavive giorni di dolore in isolamento. Yehia,di, descrive il figlio come un ragazzo gentile, sempre sorridente, e sottolinea quanto fosse integrato nella società italiana. “era piùche,” dice, ricordando che il figlio non parlava quasi l’arabo. Per lui e la sua famiglia, l’Italia rappresenta una seconda patria, e la loro fiducia nella magistratura resta salda.