Quell’attrazione fatale di Isernia per l’Abruzzo

«Ru referendum? Ma p’cché emma turnà rend’ all’Abruzzo?». Corso Marcelli. Una delle vie principali del centro storico di, capoluogo della provincia più piccola d’Italia. Ventimila abitanti, nel cuore del Molise. A rispondere così è un signore sulla settantina che incontriamo sulle scalinate di un rinomato bar della città. Tra i luoghi prediletti dai pensionati per incontri e scontri, e dai giovani e giovanissimi per la serata. E qui non si fa che parlare di questo: delle firme raccolte per indire un referendum che coinvolge proprio loro, i cittadini della provincia di. La ragione? Staccarsi dal Molise e tornare in Abruzzo. Sembra una barzelletta, ma la questione è presa in seria considerazione. E ce ne accorgiamo percorrendo le strade cittadine e arrivando fino alla stazione, altro luogo di ritrovo, di anziani e non.