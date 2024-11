Ilnapolista.it - Platini: «Mbappé mi sembra spaesato in campo». Ora si temono i fischi del Bernabeu

Kylianè l’argomento di giornata. La sua prestazione in Champions contro il Liverpool è stata pessima. La stampa spagnola lo ha criticato duramente, in Francia quasi gongolano ma c’è chi invece continua ad avere fiducia nel campione francese del Real. Come Michelche anzi spera che Kylian possa “risorgere dalle sue ceneri”. L’Equipe ha riproposto il suo pensiero:«Lo trovoin. Un grande campione deve risorgere dalle ceneri, con ordine e applicazione. Questo è ciò che renderà Kylian un grande campione». Il campione d’Europa 1984 con la nazionale francese spera che «sia solo un momento, per il calcio francese e per lui».Leggi anche:è il guaio del Real Madrid: i tifosi erano terrorizzati per il suo rigore (El País)«sbaglia i passaggi, questo è preoccupante.