Movieplayer.it - Pimpinero: morte e contrabbando, la recensione: la rivincita femminile su crimine e narcos della benzina

Leggi su Movieplayer.it

Su Prime Video è arrivato un thriller d'azione colombiano suldie su una bella eroina che si farà strada in un mondo di uomini corrotto e violento.significa contrabbandiere di: è la cosa principale da sapere per avvicinarci al thriller d'azione diretto dal colombiano Andrés Baiz, senza scadere magari nell'equivoco di assistere a qualche commedia boccaccesca. Del resto il titolo completo,, inquadra meglio genere e temi del film appena uscito su Prime Video. Un'opera dalla quale, come vedremo in questa, traspare che il cineasta colombiano, già regista di vari episodi die di altri film di genere, pur con qualche incertezza di troppo dimostra di saper maneggiare la materia, mischiando azione,e thriller a tradimenti, amori, legami familiari, .