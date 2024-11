Linkiesta.it - Perché Salomé Zourabichvili è la donna europea dell’anno

Una francese dal nome biblico, figlia di aristocratici immigrati a Parigi, è al momento l'unico ostacolo politico alla russificazione coatta della Georgia. Quando ci si mette, il destino esercita nei modi più imprevedibili la sua fantasia, ma in questa storia è tutto vero. Parliamo diche dal 2018 è la prima presidentedella Georgia. Secondo Linkiesta, lei merita più di tutte il titolo diper aver avuto il coraggio di contestare apertamente il risultato truccato delle elezioni parlamentari del 26 ottobre 2024, vinte, si fa per dire, da Sogno Georgiano.