Pagelle Aston Villa-Juventus 0-0 | voti e tabellino Champions League 2024 2025

Conceicao il migliore in campo in un duello continuo con Digne. Decisivo Emiliano Martinez, autore di una delle parate più belle della stagione proprio contro il figlio d’arte. Sono in sintesi ledi0-0, match della quinta giornata della fase campionato di.Nel primo tempo latiene più palla (52%), ma è la squadra di casa a calciare più volte verso la porta (9 tiri a 4). Per il primo lampo dei bianconeri bisogna aspettare il 20?, quando Kenan Yildiz si accentra e lascia partire un destro da fuori area che termina sul fondo. Al 37? Di Gregorio è decisivo: Kamara pesca Watkins in area, il numero 11 si gira e calcia, ma il portiere bianconero in tuffo dice no. Al 42? scalda i guantoni anche Martinez, che controlla bene un rasoterra di Weah.