Non c’è Kvaratskhelia, ma un altro azzurro può vincere il premio del miglior calciatore del mese

Manca, ma c’è undel Napoli che può rubare la scena: ecco come votare ildeldi novembreSempre presente tra i candidati aldidelfino a questo momento,cede il passo e lascia il compito ad un suo compagno di squadra di portare in alto la bandiera del Napoli.L’attaccante georgiano non ha lasciato il segno neldi novembre, motivo per il quale la Serie A non l’ha ricandidato tra ii calciatori del. Di certo ha contribuito alle vittorie azzurre. In particolare, senza la sua sventagliata per Di Lorenzo in Napoli-Roma, non sarebbe stato possibile sbloccare il punteggio.Ad ogni modo, la valutazione è più che giusta. Se c’è da premiare un giocatore del Napoli per il rendimento di novembre, quello non è di certo, ma Alessandro Buongiorno.