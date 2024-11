Niente filtri di bellezza per i minori di 18 anni | la mossa di TikTok per tutelare la salute mentale dei giovani europei

Leggi su Open.online

ha annunciato che alcuni effetti per modificare l’aspetto fisico non saranno più disponibili a chi ha meno di 18, a causa delle ripercussioni che questi possono avere sulladegli utenti più. Gli effetti in questione vengono spesso usati dagli utenti per alterare la percezione di sé agli occhi di chi vede i loro video. Sono molti quelli che permettono di cambiare l’aspetto estetico con una precisione che può rendere complicato capire se il video sia stato modificato o meno, sebbene il loro uso sia sempre segnalato. La notizia arriva in seguito a critiche mosse al social riguardo la politica di tutela degli utenti più piccoli. Poche settimane fa due famiglie avevano fatto causa alla piattaforma dopo il suicidio di due adolescenti. La comparazione dannosa per laAlcuni di questipossono cancellare asperità della pelle, cambiare la forma dei connotati, il colore degli occhi, la tinta e la lunghezza dei capelli, facendo apparire chi li usa diverso da come è in realtà.