Terzotemponapoli.com - Napoli: McTominay e Raspadori, situazioni opposte

Leggi su Terzotemponapoli.com

Neldi Conte.Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “Prima si è goduto la passerella e lo spettacolo del Maradona dagli spalti con il Parma, poi ha esordito in maglia azzurra nel poker rifilato in terra sarda al Cagliari ed infine si è preso una maglia da titolare che non ha mai più svestito. Scottè uno dei pretoriani di Conte, uno di quei giocatori che ha letteralmente rubato l’occhio prendendosi meritatamente la vetrina del campionato italiano”.Le caratteristiche di“C’è anche una particolare propensione offensiva ed un naturale istinto del gol che lo rendono quasi indispensabile nello scacchiere di Conte. Le sue caratteristiche di incursore lo hanno fatto balzare ai vertici della classifica di gradimento del tecnico del