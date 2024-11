Calciomercato.it - Lazio, Baroni: “Rigore incommentabile”. Poi l’allarme su Vecino e Dia

Leggi su Calciomercato.it

Marcoha parlato nel postpartita di-Ludogorets, soffermandosi sulincredibile non dato a Isaksen e le condizioni di diversi giocatoriLaimpatta 0-0 contro il Ludogorets, ma ha senza dubbio da recriminare per ilincredibile non dato per il fallo su Isaksen al 73?.Marco(LaPresse) – calciomercato.itNel postpartita il tecnico biancoceleste ha parlato dell’episodio, ma anche dell’umore della squadra e delle condizioni di diversi giocatori che accendonoin vista delle prossime partite. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa:Cosa ha detto all’arbitro? “Non voglio commentare l’arbitraggio, se esci con 6 mmoniti contro 2 dopo che hai passato la partita ad attaccare, più l’episodio. Non gli ho fatto i complimenti di certo. L’arbitro dovrebbe avere spirito sportivo, ma non recriminiamo sugli arbitraggi, perché non sono cose che posso gestire.