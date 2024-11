Lanazione.it - Lavori pubblici. Nuovo stanziamento di 160mila euro

La giunta comunale di Orbetello ha approvato un finanziamento – ultima variazione di bilancio del 2024 – che prevede risorse per circadestinate alla manutenzione straordinaria delle strade del territorio e relativa segnaletica. A darne notizia il consigliere delegato alla Polizia locale ed ai, Roberto Berardi. "Proseguono quindi gli interventi per il decoro urbano, che passa anche dalla manutenzione straordinaria delle strade – commenta Berardi –, per cui la nostra amministrazione ha ritenuto di stanziare, con questa ultima variazione di bilancio,in più di quanto già messo in preventivo". "Non solo l’amministrazione è intervenuta sul decoro del centro storico, dove di recente sono state installate nuove panchine sia sulle mura di Levante che nei giardini chiusi – continua Berardi –, ma anche a Neghelli, dove già sono in corso idi manutenzione straordinaria di via Curioni".