L’andamento del mercato agrumi in Italia, cresce l’autosufficienza ma il 50% arriva dall’estero

Il settore agroalimentareno continua are e ad adattarsi alle sfide globali, mostrando un aumento della sua autosufficienza, ma con una dipendenza ancora alta da importazioni in alcune filiere cruciali.Questo è uno degli aspetti emersi dal Rapporto Ismea A 2024, che evidenzia come l’agricolturana abbia migliorato l’approvvigionamento interno, raggiungendo un tasso di autosufficienza del 99,2% nel 2023. Tuttavia, questo dato complessivo nasconde situazioni molto differenziate a livello di comparti, con alcune filiere che continuano a dipendere fortemente dalle importazioni, in un contesto globale incerto, con sfide geopolitiche, climatiche e macroeconomiche.deldegliin, cosa dicono i datiNel caso specifico degli, il settoreno sta vivendo un periodo positivo grazie alla solida domanda interna e alle esportazioni.