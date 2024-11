Calciomercato.it - L’agente a Milano, l’Inter risponde alla Juve: servono almeno 70 milioni | CM.IT

Il club campione d’Italia guarda giàprossima estate: c’è un obiettivo sensibile nella lista di Marotta e Ausiliosi avvicina agli ottavi di Champions League, con il nuovo successo europeo contro il Lipsia che lancia al secondo posto i nerazzurri nella prima fase della massima competizione continentale.Beppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itSorride Simone Inzaghi, anche per il rinnovo di una preziosa pedina come Denzel Dumfries: dopo mesi di trattative, ecco la fumata bianca per il nuovo contratto dell’esterno olandese. Mercoledì pomeriggio è arrivata l’ufficialità per la firma fino al 2028, con l’ex PSV Eindhoven che era in scadenza il prossimo giugno. Ingaggio lievitato a 4netti più bonus per Dumfries, giocatore da sempre stimato da Inzaghi e che quindi si aggiunge ai prolungamenti degli altri big della rosa nerazzurra.