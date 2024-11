Ilgiorno.it - La signora del pedale. Chiara, prima donna a guidare il ciclismo: "Ora grandi traguardi"

Lapresidente del Comitato provinciale Monza e Brianza della Federazione ciclistica italiana entra nella storia:Mariani, classe 1975 di Sovico, due figlie - Martina e Sabrina -, ex ciclista di ottimo livello (ha vinto in titolo tricolore in pista ed è stata azzurra ai Mondiali juniores di Atene), per il prossimo quadriennio olimpico (2025-2028) guiderà ilbrianzolo. Presidente, quali saranno le prime decisioni da prendere? "Non ho ancora in mente a chi affidare i compiti, ci vuole anche del tempo, ma di una cosa sono sicura: lavoreremo tutti insieme. Non posso fare tutto da sola e sicuramente coinvolgerò il consiglio in maniera diretta e a gennaio ci sarà unariunione con tutte le società. Portare avanti il discorso con gli oratori feriali è una delle priorità".