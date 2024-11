Ilrestodelcarlino.it - La musica e la prosa al centro della programmazione di dicembre del Teatro Celebrazioni

Tanta, ma anchee comedy nelladialdi Bologna. Si parte con una delle compagnie di nouveau cirque più apprezzate al mondo, Les Farfadais, che il 1°propone Éveil, uno spettacolo unico, poetico, innovativo e con acrobazie mozzafiato, in grado di immergere lo spettatore in un mondo incantato, fatto di creature fantastiche, atmosfere oniriche, personaggi indimenticabili. Il 5le star del web Awed, Dose e Dadda tornano con il format Esperienze D. M. in una veste completamente rinnovata, e che, vista la data quasi tutta esaurita, replicheranno lo show il 5 marzo 2025. Per lail 6 e 7Gianfranco Jannuzzo è protagonistacommedia Il padresposa di Caroline Francke – caratterizzata da momenti coinvolgenti e situazioni divertenti – in cui personifica Giovanni, imprenditore e padre la cui bella e giovane figlia Alice sta per convolare a nozze con Ludo, rampollo di una ricca famiglia.