Ilfattoquotidiano.it - La Georgia sospende i colloqui di adesione all’Ue fino al 2028: “Qualcuno ci ricatta”. E l’Eurocamera chiede di ripetere le elezioni

Laha deciso dire isulla sua candidatura per entrare nell’Unione europea per quattro anni. La comunicazione del primo ministro Irakli Kobakhidze è arrivata nel giorno in cui il Parlamento europeo ha respinto l’esito delleche hanno eletto pochi giorni fa il leader di Sognono, il cui segretario generale è l’ex difensore del Milan Kakha Kaladze. La decisione di Tbilisi è frutto, ha detto Kobakhidze, di “ricatti e manipolazioni” da parte di alcuni politici del blocco, seguite alle proteste e al boicottaggio del Parlamento da parte dell’opposizione. Ledel 26 ottobre sono state ampiamente considerate un referendum sulle aspirazioni del Paese a unirsi all’Unione europea. L’opposizione ha dichiarato che il voto è stato truccato sotto l’influenza della Russia, tesi sposata dale respinta da Mosca.