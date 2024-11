Rompipallone.it - Juventus, colpo dal Napoli a gennaio: si chiude per 25 milioni

Ultimo aggiornamento 28 Novembre 2024 19:06 di Alessandro BastaLapuò puntare a un affare daldurante il calciomercato di: l’operazione puòrsi per 25di euroLa testa di tutte le big di Serie A è concentrata sul campo in una fase di stagione in cui tutti stanno cercando di racimolare i punti per restare in corsa per lo scudetto e nelle massime competizioni europee. Vale anche per, che stanno tentando – con risultati diversi finora – di non perdere il treno per il titolo.Presto, però, inizierà il calciomercato died entrambe le squadre vogliono puntellare la rosa con innesti di primo piano, in modo da avere a disposizione una squadra competitiva fino alla fine e con le giuste rotazioni in ogni reparto. Le due big italiane possono entrare in rotta di collisione nelle prossime settimane.