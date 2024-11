Israele compie raid nel sud del Libano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.10 Le forze armate israeliane hanno effettuato un attacco per mezzo di un drone sulla località di Tebna, nel sud del, nonostante la tregua in corso. L'attacco è avvenuto a nord del fiume Litani sebbene le forze israeliane avessero invitato gli abitanti a "non effettuare alcuno spostamento a sud del fiume Litani". "Terroristi di Hezbollah stavano operando in un sito con missili a medio raggio" afferma l'esercito israeliano, ammettendo così di avere compiuto l'attacco.