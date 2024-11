Movieplayer.it - Hey Joe: James Franco, Napoli e la storia vera di una leggenda popolare

Leggi su Movieplayer.it

Andiamo a scoprire il mito che ha ispirato il film di Claudio Giovannesi: un soldato americano tornato ai Quartieri Spagnoli per conoscere quel figlio divenuto contrabbandiere. Quando, una, diventa? E quando, invece, unarealmente accaduta, è così mistica e impossibile, da divenire mitologia? Da questo presupposto, addentrandosi nelle macerie fumanti della Guerra ormai finita, Claudio Giovannesi dirige e scrive insieme a Maurizio Braucci il soggetto di Hey Joe. Un titolo non casuale, in quanto "Hey Joe" era il termine in cui le ragazze napoletane, libere dall'occupazione nazi-fascista, chiamavano i soldati americani, arrivati in Italia. Erano tempi complicati, eppure carichi di speranza: incontri veloci, amori consumati e poi pagati, L'avvento degli Stati Uniti nella culturaeuropea, portando con sé un'iconografia sempre più .