Giulia Cecchettin aveva paura di Turetta | tutta la verità nelle chat

settimane precedenti alla tragica morte di, emerge un quadro di oppressione e. In un messaggio dell’8 novembre 2023, tre giorni prima dell’omicidio,affronta direttamente l’atteggiamento di Filippo, descritto come ossessivo e psicopatico. «Pippo sei ossessionato signore! Sei uno psicopatico! Che cosa devo fare? Lasciarti dirmi quando fare che cosa e controllarmi?», scrive, sottolineando il controllo asfissiante esercitato da. Nel messaggio, la giovane confessa che il comportamento di Filippo le stava causando una crescente, spingendola a prendere le distanze: «Mi stai cominciando a fare». Leggi anche:su Filippo: “Ha idee strane. Ma non voglio farlo soffrire”Legg anche: “Io eumiliati e offesi” Ginoindignato dopo la difesa diIl racconto alle amiche:e senso di colpaGià settimane prima dell’omicidio, il 2 ottobre,confidato a un’amica il suo stato d’animo.