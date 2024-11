Sport.quotidiano.net - Giovanili. La grande famiglia biancorossa celebra i successi dell’Academy

"Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più". Ladella Vis Pesaro si conferma ancora una volta compatta. Riunitasi alla Trattoria Adriatica ha dato un ulteriore conferma della solidità di un progetto che va avanti ormai da anni. Dirigenti,sponsor e allenatori del settore giovanile si sono riuniti nello stesso tavolo con un solo obbiettivo in testa: far della Vis Pesaro un’ambiziosa realtà del calcio italiano. Erano infatti presenti i massimi esponenti del florido settore giovanile pesarese: il presidente Mario Facondini e il suo vice Gabriele Ceccolini. Se il primo ha accolto tutti con le sue simpatiche poesie in tema biancorosso, il secondo ha dalla sua una prestigiosa esperienza da tramandare ai giovani. Ceccolini, per gli amici "Mora", fu infatti un agile attaccante pesarese cresciuto con la maglia della Vis, ma diventato nella stagione 68-69 la riserva delGigi Riva, in un Cagliari che sfiorò lo scudetto.