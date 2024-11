Inter-news.it - Fiorentina, due big esclusi dai convocati in Conference League! La situazione prima dell’Inter

Ladi Raffaele Palladino si prepara alla sfida casalinga di questa sera contro il Pafos, valida per il girone di. Mentre i viola cercano di consolidare ilto nel girone, la notizia del giorno è l’assenza tra inon solo del trequartista islandese, ma anche di un altro titolare.DUE ASSENTI – Oltre Albert Gudmundsson, anche Yacine Aldi non fa parte deiper la sfida diLeauge. Il motivo riguarda un problema fisico reduce da una botta rimediata nella recente trasferta di Como, il giocatore è tornato a Firenze con lievi acciacchi. on l’Inter all’orizzonte domenica, e un calendario fitto di impegni, concedere un turno di riposo ad Adli è sembrata la decisione più sensata per evitarne un sovraccarico o un aggravamento delle sue condizioni fisiche.