Donazioni per 38 milioni Il rendiconto aggiornato

Ilrestodelcarlino.it - Donazioni per 3,8 milioni. Il rendiconto aggiornato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un paio di giorni fa, rispondendo a un lettore, avevamo segnalato che sul sito del Comune di Cesena era difficoltoso raggiungere la sezione ‘trasparenti’ e mancava ildei contributi arrivati al Comune dopo l’alluvione del maggio 2023 e del loro impiego. Prontamente il sito è statocon i dati relativi al 16 novembre scorso, con versamenti per 3.784.751 euro, la maggior parte dei quali (66%) con vincolo di destinazione. Il dettagliato elenco è aperto dal centro sportivo di Borello per il quale Conad ha versato 300.000 euro, ai quali si sono aggiunti 100.000 euro del Centro sociale San Michele di Fermo, 5.000 euro del Panathlon Club Cesena e 4.000 euro del Gruppo Società Gas Rimini. I lavori vengono segnalati come eseguiti, ma le condizioni dei campi da calcio, soprattutto quello di allenamento, sono ancora assai precarie.